BB Transporte lança linha especial de ônibus para o clássico Palmeiras x Corinthians na Arena Barueri neste sábado (12)

Para facilitar a chegada e a saída dos torcedores para o clássico entre Palmeiras e Corinthians neste sábado (12), na Arena Barueri (leia matéria aqui), a BB Transporte anunciou a criação de uma linha especial de ônibus.

O serviço funcionará em formato circular, conectando a Estação Belval da CPTM (Linha 8-Diamante) diretamente à Arena Barueri com cobrança de R$ 5,80 de tarifa. A iniciativa visa oferecer uma alternativa de transporte prática e rápida, permitindo que os torcedores evitem o estresse com trânsito e a busca por estacionamento nas proximidades do estádio.

A proposta é que o clima de decisão comece já no trajeto, com um embarque tranquilo e direto para o palco do duelo. A nova linha, um apoio à Linha T411 – Barueri Centro / Jardim Belval Circular, vai funcionar nos dias de jogos.

Os horários de operação da linha especial (Estação Belval x Arena Barueri) foram definidos para atender aos torcedores antes e depois da partida: