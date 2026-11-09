segunda-feira, 09 de novembro de 2026
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Atenção na pista: novos radares começam a ser instalados nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco

Equipamentos fiscalizarão trechos entre os km 17,3 e 32 da Raposo Tavares e o km 19,3 da Castello Branco; multas serão aplicadas pelo DER-SP a partir de dezembro após homologação do Ipem-SP.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 09/11/2026 10:20 Siga-nos no Google News
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radar rodovia radares
Foto: divulgação Ecovias
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Os motoristas que circulam diariamente pelas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco devem redobrar os cuidados com o velocímetro. Teve início a implantação de seis novos radares fixos de fiscalização eletrônica de velocidade ao longo das duas vias, com previsão de que os equipamentos comecem a aplicar multas a partir de dezembro.

As intervenções da concessionária começaram pela Rodovia Raposo Tavares, onde serão instalados cinco equipamentos distribuídos entre os quilômetros 17,3 e 32, abrangendo pistas nos sentidos capital e interior. Nesses pontos, os limites regulamentares de velocidade variam de 60 km/h a 90 km/h. Na Rodovia Castello Branco, será instalado um radar no quilômetro 19,3, na pista sentido interior, onde o limite máximo permitido é de 100 km/h.

O cronograma de instalação envolve obras civis de infraestrutura, fixação dos dispositivos eletrônicos, testes de conectividade e processo de calibração. A entrada em funcionamento com autuações aos infratores ocorrerá somente após a conclusão dessas etapas e a homologação formal pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP).

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A fiscalização e a emissão das multas são de competência exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP). A concessionária que opera as rodovias não recebe repasses financeiros decorrentes dessas penalidades. Por determinação do Código de Trânsito Brasileiro, a arrecadação das multas é direcionada obrigatoriamente a ações de segurança viária e programas de educação no trânsito.

Antes da ativação das câmeras, os locais receberão sinalização vertical por meio de placas informativas alertando os condutores sobre a fiscalização eletrônica. A adoção de velocidade compatível com os limites regulamentados assegura maior tempo de reação e frenagem aos condutores diante de imprevistos e reduz a severidade de colisões.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: DER-SP fiscalização eletrônica IPEM-SP km 17 Raposo Tavares km 19 Castello Branco limite de velocidade multas de trânsito novos radares radares Castello Branco radares Raposo Tavares

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