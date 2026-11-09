Neymar pai é alvo de ação de R$ 58,9 milhões por compra de mansão em Alphaville

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, é alvo de uma ação judicial de cobrança no valor de R$ 58,9 milhões movida pela empresa que lhe vendeu uma mansão de luxo negociada por R$ 94,5 milhões no Residencial Tamboré 3, em Santana de Parnaíba.

Segundo o site G1, o cerne da disputa jurídica envolve uma casa no Residencial Alphaville 2, em Barueri, avaliada em R$ 32 milhões e entregue por Neymar pai como parte do pagamento da mansão — operação denominada no meio jurídico como dação em pagamento, na qual um bem substitui o dinheiro para quitar parte de uma dívida. A vendedora da mansão, a D.Y.T.T. Administradora de Imóveis, afirma que a propriedade em Alphaville apresenta pendências decorrentes de obras irregulares em diversos cômodos, como pista de boliche, spa, cozinha, pintura e acabamentos em geral, exigindo agora o recebimento dos R$ 32 milhões em espécie.

Segundo os autos do processo, a casa de Alphaville já era alvo de uma disputa judicial quando foi incluída no negócio. A Associação Residencial Alphaville 2 havia acionado a Justiça questionando obras realizadas na propriedade em desacordo com as regras internas do loteamento. Em março de 2023, o Judiciário determinou adequações no imóvel, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e que atualmente tramita com recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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A D.Y.T.T. sustenta que Neymar pai assumiu formalmente no contrato a responsabilidade pela situação do imóvel e a obrigação de entregá-lo regularizado. Em contrapartida, a defesa do empresário argumenta que a administradora já tinha pleno conhecimento do litígio e, mesmo assim, optou livremente por prosseguir com a negociação. O advogado de Neymar pai classificou o pedido de substituição da casa pelo pagamento em dinheiro como uma “pretensão absurda, despropositada e desproporcional”, ressaltando ainda que a dação em pagamento não ficou condicionada ao desfecho da ação do condomínio.

Além dos R$ 32 milhões, a ação cobra cerca de R$ 1,8 milhão referente à atualização monetária e juros de R$ 2 milhões que haviam ficado retidos temporariamente para despesas de conclusão e ajustes finais na mansão de Tamboré. A empresa cobra também uma cláusula de perdas e danos de 20% do valor total do negócio (prevista no contrato), calculada em R$ 18,9 milhões sobre os R$ 94,5 milhões negociados. Com esses pedidos e encargos, o valor da causa atingiu R$ 58,9 milhões.

Em primeira decisão, a juíza Bruna Lyrio Martins, titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri, negou o pedido de urgência feito pela D.Y.T.T. por entender que, no momento, não havia elementos suficientes para modificar liminarmente o acordo firmado entre as partes. O processo segue ativo e aguarda julgamento definitivo.

O contrato de compra da mansão de Tamboré 3 foi assinado em maio de 2025 com preço original de R$ 95 milhões, posteriormente reduzido para R$ 94,5 milhões.

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*Com informações do G1