Casa do Trabalhador de Jandira terá novas seleções para vagas de emprego a partir de terça

A Casa do Trabalhador de Jandira realizará na próxima semana novos processos seletivos para quem busca uma oportunidade de emprego. As oportunidades abrangem áreas de produção, logística, manutenção, transporte, serviços e funções operacionais.

Os recrutamentos serão feitos entre terça e sexta-feira, 10 e 13 de novembro, com vagas em empresas como Tivit, Marilan, Taipastur e Prime Job. Há vagas para candidatos sem experiência, além de cargos que exigem qualificação profissional ou experiência anterior.

Entre os maiores salários estão o de Mecânico B, da Taipastur, com R$ 5.118,38, e o de Técnico de Refrigeração, da Prime Job, com R$ 4 mil.

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Confira as vagas

Seleção em 10 de novembro, às 10h – Tivit

– Auxiliar Operacional: R$ 1.800. Não exige experiência e requer Ensino Médio completo. Vaga efetiva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Seleção 11 de novembro, às 10h – Marilan

– Auxiliar de Produção: R$ 2.410. Não exige experiência e requer Ensino Fundamental completo. Contratação temporária, em escala 6×1. Serão distribuídas 100 senhas por dia.

Seleção em 12 de novembro, às 9h – Taipastur

– Motorista de Ônibus: R$ 3.663. Exige experiência, Ensino Fundamental, CNH D ou E e curso de transporte coletivo.

– Auxiliar de Limpeza: R$ 2.243,14. Exige experiência e Ensino Médio.

– Mecânico B: R$ 5.118,38. Exige experiência, Ensino Médio e curso de mecânica.

– Assistente de Tráfego: R$ 3.669,19. Exige experiência e Ensino Médio.

13 de novembro, às 9h – Prime Job

– Auxiliar de Limpeza: R$ 2.070. Não exige experiência e requer Ensino Fundamental.

– Técnico de Refrigeração: R$ 4 mil. Exige experiência e Ensino Médio.

– Mecânico de Refrigeração: R$ 3.200. Exige experiência e Ensino Médio.

– Auxiliar de Logística: R$ 1.912,50. Não exige experiência e requer Ensino Médio.

– Assistente de Vendas: R$ 2.354,98 + 30% de periculosidade. Exige experiência e Ensino Médio.

– Auxiliar de Manutenção: R$ 2.354,98 + 30% de periculosidade. Não exige experiência e requer Ensino Médio.

– Técnico em Segurança do Trabalho: R$ 3.751,63 + 30% de periculosidade. Exige experiência e Ensino Médio.

– Eletricista: salário a combinar. Exige experiência, Ensino Médio, NR 10 e certificado de eletricista.

– Mecânico de Manutenção: salário a combinar. Exige experiência e Ensino Médio.

– Auxiliar de Expedição: R$ 2.354,98 + 30% de periculosidade. Não exige experiência e requer Ensino Médio.

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Como participar

Os interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador de Jandira, na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Santo Antônio, na data e horário indicados para cada processo seletivo.