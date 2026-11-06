Feriadões de novembro devem injetar R$ 4 bilhões em hotéis, bares e restaurantes em SP

Os feriados prolongados de Finados e da Consciência Negra podem movimentar cerca de R$ 4 bilhões nos setores de hospedagem e alimentação fora do lar no estado de São Paulo em novembro. A estimativa é da Federação Empresarial de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp).

Segundo a entidade, cada um dos dois feriados deve representar aproximadamente R$ 2 bilhões em movimentação econômica. O cálculo foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisas e Estatísticas da Fhoresp, coordenado pelo economista Luís Carlos Burbano.

O feriado de Finados, em 2 de novembro, caiu em uma segunda-feira e já formou um período de três dias de descanso. Agora, a expectativa do setor se volta para 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que neste ano será celebrado em uma sexta-feira.

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Feriadão deve estimular viagens curtas

A Proclamação da República, em 15 de novembro, não deve gerar uma folga prolongada em 2026, já que a data cairá em um domingo. Com isso, a Consciência Negra concentra a próxima oportunidade de feriadão para o setor.

De acordo com a Fhoresp, os períodos de três dias seguidos de descanso costumam favorecer viagens de curta duração, principalmente para quem mora na Região Metropolitana de São Paulo e em outros grandes centros urbanos.

Entre os destinos que podem receber maior procura estão o litoral paulista, as estâncias turísticas, cidades do interior e locais voltados a atividades de aventura.

“A formação de três ou de quatro dias consecutivos de folga amplia a possibilidade de pernoites e de consumo fora do domicílio, potencializando, assim, o desempenho em toda a cadeia econômica do setor”, afirma Luís Carlos Burbano, economista coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estatísticas da Fhoresp.

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Turismo ganha força fora das férias

Edson Pinto, presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e diretor-executivo da Fhoresp, diz que o calendário de feriados prolongados também acompanha uma mudança no comportamento dos turistas, que passaram a buscar novas experiências em diferentes períodos do ano.

“Temos observado uma mudança no comportamento do brasileiro. Ele tem investido mais em novas experiências. No compasso da demanda, também há incremento no setor, com atrações que vão além dos calendários já consagrados na capital paulista, no interior e em regiões metropolitanas. Hoje, o Turismo tem rompido a barreira das temporadas de férias e vem registrando desempenho positivo também nos feriadões”, afirma Edson Pinto.

Para o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, a proximidade do feriado de 20 de novembro é uma oportunidade para que hotéis, bares e restaurantes se preparem antecipadamente. A orientação da entidade é ajustar equipes, compras e cardápios de acordo com a expectativa de aumento no movimento durante o período.