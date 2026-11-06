Castello Branco começa a receber pórticos de pedágio eletrônico

A Rodovia Castello Branco (SP-280) começa a receber, neste sábado (7), o novo sistema de cobrança eletrônica Siga Fácil, do Governo de São Paulo. A primeira estrutura será instalada em Barueri, no km 20 da pista expressa, no sentido São Paulo.

A mudança faz parte do programa de investimentos da concessão da Ecovias Raposo Castello e prevê a substituição das atuais praças físicas por pórticos eletrônicos. A cobrança pelo novo modelo está prevista para começar em março de 2027, quando as praças atuais serão desativadas.

Até lá, os pórticos passarão por instalação de equipamentos, aferição e testes. Durante esse período, não haverá cobrança pelo novo sistema. O pagamento continuará sendo feito normalmente nas atuais praças de pedágio.

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Os demais pórticos serão instalados de forma gradual até 5 de dezembro.

Como ficará o pedágio na Castello Branco

Com o Siga Fácil, a cobrança será distribuída de acordo com o trecho efetivamente percorrido pelo motorista, em vez de ficar concentrada nas praças convencionais.

As tarifas dos pórticos vão variar de R$ 0,60 a R$ 4,50. Atualmente, os valores são de R$ 4,20 nas praças de Osasco e Barueri e de R$ 9,80 em Itapevi.

Segundo a projeção apresentada pelo governo estadual, 67% das combinações de origem e destino analisadas terão redução de tarifa. Quem percorrer todo o trecho concedido, entre São Paulo e Araçariguama, pagará 8% menos.

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Entre os exemplos para veículos de passeio, considerando tarifas de 2026:

Osasco – Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 2,00 (-76%)

de R$ 8,40 para R$ 2,00 (-76%) São Paulo – Carapicuíba/Barueri: de R$ 8,40 para R$ 3,20 (-62%)

de R$ 8,40 para R$ 3,20 (-62%) Osasco – Rodoanel: de R$ 4,20 para R$ 2,00 (-52%)

de R$ 4,20 para R$ 2,00 (-52%) Osasco – Barueri (km 26): de R$ 8,40 para R$ 4,40 (-48%)

de R$ 8,40 para R$ 4,40 (-48%) Rodoanel – Carapicuíba/Barueri: de R$ 4,20 para R$ 2,20 (-48%)

de R$ 4,20 para R$ 2,20 (-48%) Osasco – Itapevi: de R$ 8,40 para R$ 6,60 (-21%)

O pórtico de Osasco, no km 14, terá a menor tarifa da rodovia: R$ 0,60. Com o desconto para usuários que utilizam tag, o valor poderá chegar a R$ 0,48.

Descontos e formas de pagamento

Motoristas que utilizam tag, independentemente da operadora, terão desconto automático de 5% em cada passagem.

Também haverá o Desconto para Usuário Frequente (DUF), exclusivo para veículos de passeio. O percentual aumenta conforme o número de passagens pelo mesmo pórtico e no mesmo sentido durante o mês:

5% da 1ª à 10ª passagem;

10% da 11ª à 20ª;

20% a partir da 21ª passagem.

Motociclistas continuam isentos do pagamento, assim como veículos do Estado, de emergência em serviço e das Forças Armadas.

Quem não utiliza tag poderá consultar e pagar os débitos em até 30 dias pelo Pedágio Digital, por Pix ou cartão de crédito, além dos totens de autoatendimento instalados em pontos da rodovia. As passagens também poderão ser consultadas pelo aplicativo CNH do Brasil e pelo portal do Siga Fácil.