1º Festival da Padroeira reúne missa e shows gratuitos em Barueri no dia 21

Barueri realiza no dia 21 de novembro o 1º Festival da Padroeira, evento que reúne música e programação religiosa em homenagem à padroeira do município. A programação acontece das 13h às 22h, em frente à Fatec Barueri, no Centro.

Entre as atrações confirmadas estão Gerados Pela Imaculada, Juninho Cassimiro e Juninho Chu. O festival também terá uma missa especial em homenagem à padroeira de Barueri.

A proposta é reunir moradores e visitantes em uma programação voltada para toda a família, com momentos de fé, música e convivência.

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O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).