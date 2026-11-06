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1º Festival da Padroeira reúne missa e shows gratuitos em Barueri no dia 21

Evento gratuito terá missa especial e shows, com participação de Juninho Cassimiro, no Centro de Barueri no dia 21 de novembro

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 06/11/2026 13:37 Siga-nos no Google News
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festival da padroeira barueri
Cidade recebe primeira edição do evento religioso / Foto: Tatiane Zechetto/Secom Barueri
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Barueri realiza no dia 21 de novembro o 1º Festival da Padroeira, evento que reúne música e programação religiosa em homenagem à padroeira do município. A programação acontece das 13h às 22h, em frente à Fatec Barueri, no Centro.

Entre as atrações confirmadas estão Gerados Pela Imaculada, Juninho Cassimiro e Juninho Chu. O festival também terá uma missa especial em homenagem à padroeira de Barueri.

A proposta é reunir moradores e visitantes em uma programação voltada para toda a família, com momentos de fé, música e convivência.

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O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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