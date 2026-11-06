1º Festival da Padroeira reúne missa e shows gratuitos em Barueri no dia 21
Evento gratuito terá missa especial e shows, com participação de Juninho Cassimiro, no Centro de Barueri no dia 21 de novembro
Barueri realiza no dia 21 de novembro o 1º Festival da Padroeira, evento que reúne música e programação religiosa em homenagem à padroeira do município. A programação acontece das 13h às 22h, em frente à Fatec Barueri, no Centro.
Entre as atrações confirmadas estão Gerados Pela Imaculada, Juninho Cassimiro e Juninho Chu. O festival também terá uma missa especial em homenagem à padroeira de Barueri.
A proposta é reunir moradores e visitantes em uma programação voltada para toda a família, com momentos de fé, música e convivência.
O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).