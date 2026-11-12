Cotia entrega 111 matrículas definitivas de imóveis
Prefeitura promove cerimônia no Teatro Municipal, em 19 de novembro, para moradores de bairros regularizados.
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Habitação, entrega na próxima quinta-feira, 19 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal, 111 matrículas definitivas de imóveis a moradores de seis bairros da cidade. A iniciativa representa mais uma etapa da regularização fundiária no município e garante segurança jurídica às famílias beneficiadas.
Serão contemplados moradores dos bairros Belizário Dinorah, Mirizola, Nara Lúcia, Recanto dos Victor e Aclimação.
As matrículas resultam da conclusão de processos iniciados em anos anteriores, alguns em tramitação desde 2018. Todos os núcleos contemplados nesta etapa já passaram pela regularização fundiária.
A regularização permite que imóveis localizados em loteamentos e núcleos urbanos informais sejam incorporados legalmente ao ordenamento territorial do município. Além de garantir segurança jurídica aos proprietários, o processo contribui para a valorização dos imóveis, o reconhecimento formal dos territórios e o planejamento dos serviços públicos.
Atualmente, mais de 100 bairros de Cotia estão em processo de regularização fundiária.
Serviço
Entrega de matrículas definitivas de imóveis
Data: 19 de novembro
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de Cotia