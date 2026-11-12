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Cotia entrega 111 matrículas definitivas de imóveis

Prefeitura promove cerimônia no Teatro Municipal, em 19 de novembro, para moradores de bairros regularizados.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 17:08 Siga-nos no Google News
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cotia aérea
Foto: divulgação PMC
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A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Habitação, entrega na próxima quinta-feira, 19 de novembro, às 19h, no Teatro Municipal, 111 matrículas definitivas de imóveis a moradores de seis bairros da cidade. A iniciativa representa mais uma etapa da regularização fundiária no município e garante segurança jurídica às famílias beneficiadas.

Serão contemplados moradores dos bairros Belizário Dinorah, Mirizola, Nara Lúcia, Recanto dos Victor e Aclimação.

As matrículas resultam da conclusão de processos iniciados em anos anteriores, alguns em tramitação desde 2018. Todos os núcleos contemplados nesta etapa já passaram pela regularização fundiária.

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A regularização permite que imóveis localizados em loteamentos e núcleos urbanos informais sejam incorporados legalmente ao ordenamento territorial do município. Além de garantir segurança jurídica aos proprietários, o processo contribui para a valorização dos imóveis, o reconhecimento formal dos territórios e o planejamento dos serviços públicos.

Atualmente, mais de 100 bairros de Cotia estão em processo de regularização fundiária.

Serviço
Entrega de matrículas definitivas de imóveis
Data: 19 de novembro
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de Cotia

 

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Aclimação Belizário Dinorah Cotia matrículas definitivas Mirizola Nara Lúcia Prefeitura de Cotia Recanto dos Victor regularização fundiária Secretaria de Habitação segurança jurídica Teatro Municipal

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