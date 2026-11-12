Tarcísio cobra ViaMobilidade após nova falha na Linha 8-Diamante: “Não vamos tolerar”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (12) que pediu uma reunião com o conselho da ViaMobilidade após uma nova falha na Linha 8-Diamante. Em declaração à imprensa, Tarcísio criticou a frequência das falhas e afirmou que o governo estadual cobra providências da concessionária, que também é responsável pela linha 9-Esmeralda.

“São trens que rotineiramente falham. A gente não pode admitir isso […] A gente já pediu uma reunião com o conselho da empresa e está cobrando deles medidas duras, medidas firmes e a gente pode, inclusive, culminar lá na frente com a extinção do contrato. Nós não vamos tolerar esse tipo de prestação de serviço”, disse o governador.

A declaração ocorreu após o novo problema registrado nesta manhã, que interrompeu temporariamente a circulação dos trens entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba. Passageiros relataram ter ficado presos dentro de uma composição por períodos entre 40 minutos e cerca de uma hora.

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Segundo os relatos, o trem estava superlotado e sem ventilação adequada porque o ar-condicionado não funcionava. Diante da situação, passageiros acionaram dispositivos de emergência e quebraram janelas dos vagões para conseguir sair. Depois, parte deles deixou o trem e caminhou pelos trilhos até a estação.

MP-SP vai investigar falha

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também informou que vai investigar a nova falha operacional registrada na Linha 8-Diamante nesta quinta-feira.

A apuração deverá avaliar as circunstâncias da ocorrência e a prestação do serviço aos passageiros durante a interrupção da circulação.