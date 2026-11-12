Governo de SP reforça importância da vacinação diante da alta de casos de covid-19

O estado de São Paulo registra um aumento nos casos de covid-19 e nas internações pela doença em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neste ano. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram contabilizados 1.405 casos e 196 mortes em 2026. Diante desse cenário de alta gradual, a pasta reforçou nesta quinta-feira (12) a importância de manter a vacinação em dia.

Na capital paulista, foram registrados 367 casos confirmados e 45 óbitos pela doença desde janeiro. Na região oeste da Grande São Paulo, Osasco teve 13 casos confirmados e seis mortes pela doença no mesmo período. Carapicuíba registrou nove casos e dois óbitos; Barueri, nove casos e uma morte; e Cotia contabilizou cinco casos e três mortes.

Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas semanas houve aumento gradual dos casos de Covid-19 e das internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no estado. A pasta orienta a população a acompanhar os indicadores e manter as medidas de prevenção.

Publicidade

“Diante desse cenário, é importante acompanhar a evolução dos indicadores e reforçar as medidas de prevenção, principalmente a vacinação, que continua sendo a principal forma de reduzir o risco de complicações e mortes pela doença”, afirma Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde.

Os dados sobre a circulação de vírus respiratórios e os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) podem ser acompanhados pelo painel da SES-SP.

Quem deve tomar a vacina contra a covid-19?

A recomendação de vacinação varia conforme a idade e as condições de cada pessoa. Atualmente, a orientação inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: esquema primário de três doses;

Pessoas com 60 anos ou mais: duas doses anuais;

Pessoas imunocomprometidas: vacinação semestral;

Gestantes e puérperas: uma dose a cada gestação;

Demais grupos especiais: uma dose anual, incluindo pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua.

A orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar a caderneta e identificar eventuais doses pendentes.

Quais são os sintomas da Covid-19?

Os sintomas podem ser semelhantes aos de uma gripe ou resfriado e variam de quadros leves a graves. Entre os mais comuns estão dor de garganta, coriza ou nariz entupido, dor de cabeça, tosse, febre ou calafrios, cansaço, dores no corpo e musculares, espirros e sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea e dor abdominal.

Publicidade

Já sinais como falta de ar, dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental, desorientação, coloração azulada ou arroxeada nos lábios ou no rosto e queda na saturação de oxigênio exigem atendimento médico de urgência.

Atualização da caderneta de vacinação

Além da Covid-19, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece vacinas contra diferentes doenças. A recomendação é que a população procure a UBS mais próxima para conferir o histórico e atualizar a caderneta, mesmo quando não se lembra de todas as doses recebidas.

Entre os imunizantes disponíveis estão BCG, hepatite B, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica, influenza, Covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A e HPV.