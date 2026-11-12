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Portal do Trabalhador de Osasco divulga vagas com salários de até R$ 2.503

Oportunidades contemplam funções de operador de telemarketing receptivo, confeiteiro, auxiliar de confeitaria e padeiro para atuação em Alphaville e no Jaguaré; inscrições online vão até 15 de novembro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 13:29 Siga-nos no Google News
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carteira de trabalho vagas de emprego
Oportunidades de emprego na região / Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco, por meio do Portal do Trabalhador e da plataforma Qualifica OZ, abriu processos seletivos para o preenchimento de vagas de emprego em diferentes áreas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até o próximo domingo, 15 de novembro de 2026.

Confira os detalhes de cada uma das vagas disponíveis:

• Operador de telemarketing receptivo (ID 9322449):
– Escolaridade: Ensino médio incompleto
– Experiência: Não exige experiência
– Salário: R$ 1.640,00
– Benefícios: Auxílio-creche, auxílio/convênio farmácia, convênio médico e odontológico, Gympass/TotalPass, ônibus fretado, vale-refeição de R$ 265,00 e vale-transporte
– Turno: Período da manhã, 6h20 (meio período)
– Local de trabalho: Alphaville, Barueri
– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=2322

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• Confeiteiro (ID 9246657):
– Escolaridade: Ensino fundamental incompleto
– Experiência: 6 meses de experiência
– Salário: R$ 2.503,00 + adicional de periculosidade/insalubridade de R$ 324,00
– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte
– Turno: Escala 6×1 (das 8h às 16h20 ou das 13h20 às 22h)
– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo
– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1953

• Auxiliar de confeitaria (ID 9246534):
– Escolaridade: Ensino fundamental incompleto
– Experiência: 6 meses de experiência
– Salário: R$ 2.100,00 + adicional de periculosidade/insalubridade de R$ 324,00
– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte
– Turno: Escala 6×1 (turnos das 6h às 14h20, 8h às 16h20, 12h às 20h ou 13h40 às 22h)
– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo
– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1952

• Padeiro (ID 9246761):
– Escolaridade: Ensino fundamental completo
– Experiência: 6 meses de experiência sem comprovação
– Salário: R$ 2.503,00 + adicional de periculosidade/insalubridade
– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte
– Turno: Escala 6×1 (das 6h às 14h20 ou das 13h40 às 22h)
– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo
– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1922

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o formulário eletrônico específico do cargo desejado até o prazo de 15 de novembro de 2026.

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: auxiliar de confeitaria Emprego Alphaville emprego Jaguaré operador de telemarketing Barueri Portal do Trabalhador de Osasco Processo seletivo Osasco Qualifica Oz vaga de padeiro vagas de confeiteiro vagas de emprego Osasco

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