Portal do Trabalhador de Osasco divulga vagas com salários de até R$ 2.503

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco, por meio do Portal do Trabalhador e da plataforma Qualifica OZ, abriu processos seletivos para o preenchimento de vagas de emprego em diferentes áreas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet até o próximo domingo, 15 de novembro de 2026.

Confira os detalhes de cada uma das vagas disponíveis:

• Operador de telemarketing receptivo (ID 9322449):

– Escolaridade: Ensino médio incompleto

– Experiência: Não exige experiência

– Salário: R$ 1.640,00

– Benefícios: Auxílio-creche, auxílio/convênio farmácia, convênio médico e odontológico, Gympass/TotalPass, ônibus fretado, vale-refeição de R$ 265,00 e vale-transporte

– Turno: Período da manhã, 6h20 (meio período)

– Local de trabalho: Alphaville, Barueri

– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=2322

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• Confeiteiro (ID 9246657):

– Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

– Experiência: 6 meses de experiência

– Salário: R$ 2.503,00 + adicional de periculosidade/insalubridade de R$ 324,00

– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte

– Turno: Escala 6×1 (das 8h às 16h20 ou das 13h20 às 22h)

– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo

– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1953

• Auxiliar de confeitaria (ID 9246534):

– Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

– Experiência: 6 meses de experiência

– Salário: R$ 2.100,00 + adicional de periculosidade/insalubridade de R$ 324,00

– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte

– Turno: Escala 6×1 (turnos das 6h às 14h20, 8h às 16h20, 12h às 20h ou 13h40 às 22h)

– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo

– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1952

• Padeiro (ID 9246761):

– Escolaridade: Ensino fundamental completo

– Experiência: 6 meses de experiência sem comprovação

– Salário: R$ 2.503,00 + adicional de periculosidade/insalubridade

– Benefícios: Refeição no local e vale-transporte

– Turno: Escala 6×1 (das 6h às 14h20 ou das 13h40 às 22h)

– Local de trabalho: Jaguaré, São Paulo

– Inscrição até 15/11/2026: qualificaoz.com.br/formularioVaga.php?vaga_id=1922

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o formulário eletrônico específico do cargo desejado até o prazo de 15 de novembro de 2026.