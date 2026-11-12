Cotia tem quinta-feira com chuva passageira fraca e temperaturas amenas

A quinta-feira, 12 de novembro, amanhece com o tempo instável em Cotia. Os moradores da cidade devem notar a presença de nuvens carregadas e registro de chuva passageira fraca ao longo do dia, mantendo o clima úmido em toda a região.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.2°C e máxima que pode chegar aos 23°C, configurando um cenário de temperaturas amenas e clima fresco. A umidade relativa do ar está elevada, casa dos 88%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 13.7 km/h.

A probabilidade de precipitação é alta, atingindo 86%. Vale destacar também o índice UV, que marca 12 — um nível considerado muito alto. Mesmo com a previsão de chuva fraca e céu encoberto, a radiação solar ainda exige cuidados e proteção caso haja aberturas de sol durante o dia.

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Para quem vai circular por Cotia nesta quinta-feira, a recomendação é sair de casa prevenido com um guarda-chuva. A instabilidade é passageira, mas a umidade e a variação no tempo pedem atenção redobrada, especialmente no trânsito e nos cuidados com a saúde devido ao índice ultravioleta.