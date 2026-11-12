Barueri tem quinta-feira com chuva passageira fraca e termômetros chegando a quase 25°C

A quinta-feira (12/11) em Barueri reserva um cenário de tempo instável, mas sem grandes transtornos para quem precisa circular pelas ruas da cidade. O dia começou com características de temperaturas amenas e a previsão aponta para a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do período, alternando com momentos de maior cobertura de nuvens.

Em relação aos registros meteorológicos, a cidade amanheceu com mínima de 18°C, mantendo um clima fresco nas primeiras horas do dia. Conforme o sol avança timidamente, os termômetros devem registrar máxima de até 24.8°C, configurando um patamar de calor moderado durante a tarde.

O volume de umidade relativa do ar permanece bastante elevado, alcançando os 84%, o que mantém a sensação de abafamento em alguns momentos. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 14.4 km/h, enquanto a probabilidade de precipitação também se fixa em 84% devido à instabilidade momentânea.

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Apesar da cobertura de nuvens e das pancadas rápidas, o índice UV atinge a marca de 12.1, considerado muito alto. Por isso, a recomendação para quem for se expor ao ar livre em Barueri é redobrar os cuidados com a proteção solar e manter o guarda-chuva por perto para se prevenir das chuvas passageiras.