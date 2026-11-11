quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Cães e gatos buscam novo lar em feira de adoção neste sábado em Itapevi

Pets acolhidos pelo canil municipal estarão disponíveis para adoção gratuita na Praça 18 de Fevereiro

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 11/11/2026 17:14 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
adoção itapevi
Foto: Felipe Barros/PMI
Publicidade

Itapevi terá neste sábado (14) mais uma feira de adoção de cães e gatos. O evento acontece das 10h às 14h, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro, com animais acolhidos pelo canil municipal.

A feira é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal e busca encontrar novos lares para os pets resgatados, além de incentivar a adoção responsável.

Os cães e gatos disponíveis passam por cuidados veterinários antes de serem encaminhados para novas famílias. Entre os procedimentos estão avaliação clínica, vacinação, castração, vermifugação e microchipagem, conforme as ações realizadas pela equipe responsável.

Publicidade

A adoção é gratuita e exige alguns documentos e cuidados por parte dos interessados.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Quem pretende adotar um cão deve levar coleira e guia. Para gatos, é necessário apresentar uma caixa de transporte.

Como adotar um pet em Itapevi

Quem não conseguir ir à feira também pode consultar os animais disponíveis pela internet, por meio da plataforma Adote um Pet, da Prefeitura de Itapevi. Depois de escolher o animal, o interessado deve comparecer ao canil municipal, localizado na Rua Jasper, 7, na Vila Gioia, para dar continuidade ao processo.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 13h às 16h.

Publicidade
Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: adoção responsável Adote um Pet Cães e gatos Itapevi

Leia Também

conduta policiais supeitos de matar ex e filho dela cotia

Corregedoria investiga conduta de policiais na prisão de suspeito de matar advogada e o filho dela em Cotia

 biscoitos de natal

Raposo Shopping promove oficina de biscoitos natalinos para quem busca renda extra

 encontro de carros antigos osasco

Osasco recebe Encontro de Carros Antigos com entrada gratuita neste domingo