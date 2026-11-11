Cães e gatos buscam novo lar em feira de adoção neste sábado em Itapevi

Itapevi terá neste sábado (14) mais uma feira de adoção de cães e gatos. O evento acontece das 10h às 14h, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro, com animais acolhidos pelo canil municipal.

A feira é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal e busca encontrar novos lares para os pets resgatados, além de incentivar a adoção responsável.

Os cães e gatos disponíveis passam por cuidados veterinários antes de serem encaminhados para novas famílias. Entre os procedimentos estão avaliação clínica, vacinação, castração, vermifugação e microchipagem, conforme as ações realizadas pela equipe responsável.

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A adoção é gratuita e exige alguns documentos e cuidados por parte dos interessados.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Quem pretende adotar um cão deve levar coleira e guia. Para gatos, é necessário apresentar uma caixa de transporte.

Como adotar um pet em Itapevi

Quem não conseguir ir à feira também pode consultar os animais disponíveis pela internet, por meio da plataforma Adote um Pet, da Prefeitura de Itapevi. Depois de escolher o animal, o interessado deve comparecer ao canil municipal, localizado na Rua Jasper, 7, na Vila Gioia, para dar continuidade ao processo.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 13h às 16h.