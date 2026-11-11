Cães e gatos buscam novo lar em feira de adoção neste sábado em Itapevi
Pets acolhidos pelo canil municipal estarão disponíveis para adoção gratuita na Praça 18 de Fevereiro
Itapevi terá neste sábado (14) mais uma feira de adoção de cães e gatos. O evento acontece das 10h às 14h, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro, com animais acolhidos pelo canil municipal.
A feira é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal e busca encontrar novos lares para os pets resgatados, além de incentivar a adoção responsável.
Os cães e gatos disponíveis passam por cuidados veterinários antes de serem encaminhados para novas famílias. Entre os procedimentos estão avaliação clínica, vacinação, castração, vermifugação e microchipagem, conforme as ações realizadas pela equipe responsável.
A adoção é gratuita e exige alguns documentos e cuidados por parte dos interessados.
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Quem pretende adotar um cão deve levar coleira e guia. Para gatos, é necessário apresentar uma caixa de transporte.
Como adotar um pet em Itapevi
Quem não conseguir ir à feira também pode consultar os animais disponíveis pela internet, por meio da plataforma Adote um Pet, da Prefeitura de Itapevi. Depois de escolher o animal, o interessado deve comparecer ao canil municipal, localizado na Rua Jasper, 7, na Vila Gioia, para dar continuidade ao processo.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 13h às 16h.