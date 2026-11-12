quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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Osasco tem quinta-feira com chuva passageira fraca e temperaturas amenas

Quinta-feira em Osasco tem previsão de chuva passageira fraca e temperaturas amenas, com máxima de 24.8°C e alta umidade.

Por Redação | Atualizado em: 12/11/2026 02:00 Siga-nos no Google News
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Os moradores de Osasco encontram uma quinta-feira (12) com tempo instável, marcado por chuvas passageiras fracas ao longo do dia. A condição mantém o clima úmido e pede atenção redobrada no trânsito e nos deslocamentos pela cidade.

Os termômetros registram temperatura mínima de 17.4°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de temperaturas amenas. À tarde, a máxima chega a 24.8°C, alcançando o limite entre o fresco e o calor moderado.

A umidade relativa do ar fica elevada, atingindo a marca de 83%, com alta probabilidade de precipitação também fixada em 83%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 13.7 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) chega a 12, exigindo proteção solar mesmo sob o céu encoberto.

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A recomendação para quem vai sair de casa é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras fracas. Apesar da instabilidade, o clima segue confortável, sem extremos de temperatura na região.

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Tags: previsão do tempo

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