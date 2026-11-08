Domingo com chuva irregular e frio em Itapevi; veja a previsão

O domingo, 8 de novembro, amanhece com tempo instável e cenário típico de inverno atípico em Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, mantendo a atmosfera úmida e o céu bastante fechado para os moradores da cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas características de um dia de frio, variando entre a mínima de 13.2°C e a máxima que não deve passar dos 19.8°C. A umidade relativa do ar está muito elevada, atingindo os 95%, enquanto a probabilidade de precipitação chega a expressivos 91%.

Os ventos sopram com uma intensidade moderada de 20.5 km/h, o que pode dar uma sensação térmica ainda mais baixa ao longo do dia. Já o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando 1, o que indica menor incidência de raios solares devido à forte cobertura de nuvens.

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Para quem precisa sair de casa nesta data, é altamente recomendável o uso de roupas agasalhadas e a companhia indispensável de um guarda-chuva. Motoristas e pedestres também devem redobrar a atenção nas ruas de Itapevi devido à pista molhada e à visibilidade que pode ser afetada pela instabilidade.