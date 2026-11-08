Domingo em Cotia tem chuva irregular nas proximidades e frio de 13,1°C

O domingo (08/11) em Cotia é marcado por um cenário de instabilidade e clima fechado. A previsão indica chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, mantendo o tempo instável e exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pela cidade.

No aspecto térmico, os termômetros registram marcas características de frio, com temperatura mínima de 13,1°C e máxima que não passa dos 19,8°C, mantendo a região sob temperaturas amenas e frescas durante todo o período. A umidade relativa do ar está muito elevada, atingindo os 96%.

A probabilidade de precipitação é alta, calculada em 91%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 20,5 km/h, o que potencializa a sensação de frio. Já o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando nível 1, reflexo da forte presença de nebulosidade.

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Devido à alta umidade e à previsão de chuva irregular nas proximidades, a recomendação para quem sair de casa em Cotia neste domingo é redobrar os cuidados no trânsito e não esquecer o guarda-chuva e um casaco reforçado para enfrentar o frio.