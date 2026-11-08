domingo, 08 de novembro de 2026
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Domingo em Barueri tem tempo frio e previsão de chuva irregular nas proximidades

Domingo em Barueri é marcado por frio, alta umidade e 91% de chance de chuva irregular nas proximidades.

Por Redação | Atualizado em: 08/11/2026 02:30 Siga-nos no Google News
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O domingo, 8 de novembro, começa com o tempo instável e paisagem cinzenta em Barueri. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, mantendo a atmosfera úmida e fechada em toda a região.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas típicas de um dia de frio, com mínima de 13.8°C e máxima que não deve passar dos 20°C, faixa considerada de temperaturas amenas e frescas. A umidade relativa do ar está elevadíssima, atingindo a marca de 95%, enquanto a probabilidade de precipitação é de 91%.

O cenário meteorológico ainda conta com ventos moderados soprando a 20.5 km/h, o que potencializa a sensação de frio ao ar livre. Devido à forte cobertura de nuvens, o índice ultravioleta (UV) permanece bastante baixo, registrado no nível 1.

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Para quem precisa sair de casa neste domingo, a recomendação do portal Visão Oeste é redobrar a atenção nas ruas devido à pista molhada e não esquecer o guarda-chuva e um casaco reforçado, já que o clima adverso deve persistir ao longo do dia.

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Tags: previsão do tempo

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