Domingo com garoa fraca e temperaturas amenas em Osasco

Os moradores de Osasco encontram um domingo (08/11) com características tipicamente invernais e instáveis. O cenário para hoje é marcado por muita nebulosidade e episódios de garoa fraca ao longo do dia, exigindo um pouco mais de atenção de quem precisa transitar pelas ruas da cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas típicas de frio nas primeiras horas do dia, com mínima de 14.3°C. Ao longo da tarde, a máxima não passa dos 21.5°C, configurando um dia de temperaturas amenas e clima fresco. A umidade relativa do ar está bastante elevada, atingindo os 93%.

A probabilidade de chuva é alta, estimada em 94%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 24.5 km/h, o que pode dar uma sensação térmica ligeiramente inferior à registrada pelos termômetros. Devido à cobertura de nuvens e à garoa, o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando 0.9, o que dispensa o uso de protetor solar intenso.

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Para quem planeja aproveitar o domingo, a recomendação é manter um casaco leve à mão e redobrar os cuidados no trânsito devido à pista possivelmente úmida pela garoa fraca. O tempo instável deve predominar durante todo o período, sem previsão de aberturas significativas de sol.