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Osasco conquista seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo 2026

Delegação de Osasco conquista seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo 2026, disputada em Fortaleza, com cerca de 2 mil atletas.

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 06/11/2026 18:13 Siga-nos no Google News
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osasco conquista seis medalhas na copa do brasil de taekwondo 2026
Osasco conquista seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo 2026 Foto: Divulgação
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A delegação de Osasco conquistou seis medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo 2026, realizada entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, em Fortaleza, no Ceará. Os atletas do município garantiram dois ouros, duas pratas e dois bronzes em uma competição que reuniu cerca de 2 mil participantes de diversas regiões do país, nas modalidades Kyorugui (luta) e Poomsae (formas).

Osasco participou do campeonato com uma delegação de sete atletas, que disputaram as categorias Cadete, Júnior, Sub-21 e Adulto. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, em parceria com a Fundação Sana e a Federação Cearense de Taekwondo.

Entre os destaques da equipe, Paulo Rampazzo e Iago Virgílio conquistaram medalhas de ouro. Luccas Muxel e João Pedro Volpe ficaram com a prata, enquanto Pedro Henrique Onuma e Iago Virgílio alcançaram o terceiro lugar. Com isso, Iago Virgílio subiu ao pódio duas vezes, garantindo uma medalha de ouro e outra de bronze.

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O técnico Aaron Vargas elogiou o desempenho dos representantes de Osasco e destacou o empenho dos atletas durante as disputas. Ele também agradeceu à Prefeitura pelo apoio à equipe e às condições oferecidas para a participação no campeonato nacional.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
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Tags: artes marciais Copa do Brasil de Taekwondo esporte Osasco Osasco Taekwondo

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