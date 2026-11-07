Edifício Itália recebe festa italiana com entrada gratuita dia 15 de novembro

Depois de 17 edições realizadas em nove municípios do interior de São Paulo e do sul de Minas Gerais, a Festa Italiana “Viva La Nostra Gente!” chega à capital paulista. A primeira edição será realizada no domingo, 15 de novembro, no Circolo Italiano di San Paolo, localizado no Edifício Itália, no Centro, e marcará o encerramento oficial da Italian Week 2026. Com entrada gratuita, o evento acontece das 11h às 21h e reúne gastronomia, música, dança e produtos da cultura italiana.

A programação será concentrada na Terrazza, no segundo andar do edifício, em um formato totalmente indoor, com acesso por escadas ou elevador. Na parte gastronômica, o público encontrará pratos preparados por famílias e chefs, com receitas que valorizam a tradição e a memória afetiva da culinária italiana. Entre as opções estão cannoli, fettuccine, sorrentino, fogazza, pizza, cannelloni, rondelli, massa na grana padano, nhoque de zucca, risoto, caponata e arancini.

O evento também contará com o Mercato, espaço dedicado à comercialização de produtos italianos e de parceiros. Entre os expositores confirmados estão Massa Leve, Vinícola Góes e Castelo Alimentos, além de estandes com licores italianos, gelato, panelas, charcutaria e queijos. A proposta é oferecer aos visitantes a oportunidade de conhecer diferentes produtos e levar um pouco da experiência gastronômica para casa.

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A programação musical começa às 12h, com João Gabriel Bertolini, que conquistou uma vaga na final do primeiro Festival Voci d’Italia in Brasile, concurso promovido pelo Circolo Italiano durante a Italian Week. Às 14h, será a vez de Tony Angeli, artista italiano conhecido por sua participação em eventos dedicados à música e à cultura do país. Na sequência, às 15h30, haverá uma tômbula (bingo), seguida, às 16h, pela apresentação do grupo de dança Trevisani Nel Mondo – Cascalho. O cantor Joel Gil, também semifinalista do concurso musical, sobe ao palco em dois horários: às 17h e às 19h.

A chegada à capital representa uma nova etapa para a festa, que já recebeu mais de meio milhão de visitantes ao longo de sua trajetória. A realização é da Elo Produções & Eventos, empresa de Campinas com 25 anos de atuação nas áreas de comunicação integrada, produção cultural e eventos. Segundo a diretora da produtora, Renata Tannuri Meneghetti, a edição no Circolo Italiano representa uma oportunidade de levar o festival a um endereço ligado à história da comunidade italiana em São Paulo. A organização também prepara uma segunda edição na cidade, nos dias 28 e 29 de novembro, no campus da Uni Ítalo, em Santo Amaro. Os detalhes dessa etapa serão divulgados posteriormente.