EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da AEAO – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, no uso de suas atribuições estatutárias, especialmente em seu art. 40º, CONVOCA os associados, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que acontecerá no dia 27 de novembro de 2026, sexta-feira, às 14h em primeira convocação e às 14h30 em segunda convocação, permanecendo aberta até as 19h, na sua sede sito a Rua Alexandre Baptistone, 555 – Km 18 – Osasco/SP, para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal – Triênio 2027-2029.

Informamos que conforme art. 73º, as chapas concorrentes para a Diretoria Executiva, deverão ser completas e vinculadas, e cada candidato, somente poderá concorrer a um cargo eletivo, compondo-se dos seguintes membros, e em pleno gozo de seus direitos estatutários:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

1º TESOUREIRO

2º TESOUREIRO

DIRETOR DE PATRIMÔNIO

DIRETOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO

DIRETOR ESPORTIVO

DIRETOR DE FOMENTO E MERCADO DE TRABALHO

CONSELHO FISCAL: conforme § 1º do art. 73º, os associados interessados deverão se candidatar individualmente, sendo eleitos os 03 (três) primeiros colocados.

De acordo com o § 1º do art. 73º, os candidatos ao Conselho Fiscal (individualmente) e as chapas para a Diretoria Executiva (vinculadas), deverão ser inscritos até setenta e duas horas antes do horário previsto para o início da Assembleia em primeira convocação, ou seja até as 14h do dia 24/11/2026 e apresentada à Diretoria Executiva em exercício mediante ofício à secretaria, assinado por todos os participantes e atendendo ao disposto nos arts. 74º e 75º.

Conforme determinado pelos arts. 14º e 16º e suas alíneas “b”, só poderão participar do processo eleitoral, os associados titulares e fundadores em pleno gozo de seus direitos. Serão considerados em pleno gozo, os associados que estiverem em dia com suas contribuições.

Osasco, 11 de novembro de 2026

Paulo Sérgio Bertoni Fiorita

Presidente da AEAO

Rua Alexandre Baptistone, 555 – Km 18 – Osasco/SP – CEP 06190-120 – Tel. (11) 3682-5162

E-mail: aeao@aeaosasco.org.br – Site: www.aeaosasco.org.br

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Publicado em 11/11/2026