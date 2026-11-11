Bolsa Família de novembro começa a ser pago na segunda-feira (16); veja calendário
Calendário deste mês concentra os repasses em três dias; beneficiários com NIS final 1 recebem primeiro
Os pagamentos do Bolsa Família de novembro começam na próxima segunda-feira (16) e seguem até quarta-feira (18). Pelo segundo mês consecutivo, o calendário terá os repasses concentrados em apenas três dias, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).
A mudança no cronograma foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño sobre famílias em situação de vulnerabilidade.
O calendário reduzido também será adotado em dezembro.
Quem recebe o Bolsa Família primeiro em novembro?
Os pagamentos serão distribuídos da seguinte forma:
- 16 de novembro: beneficiários com NIS final 1;
- 17 de novembro: beneficiários com NIS final 2;
- 18 de novembro: beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.
Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal e incluídos na regra de antecipação podem receber o benefício já no primeiro dia do calendário especial, independentemente do final do NIS.
Qual é o valor do Bolsa Família em novembro?
Com o reajuste aplicado em outubro, o valor mínimo garantido pelo Bolsa Família passou para R$ 691 por família.
O valor efetivamente recebido pode ser maior, de acordo com a composição familiar e os benefícios adicionais aos quais cada núcleo tem direito.
Como consultar e movimentar o benefício?
Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer transferências via Pix e pagar contas sem a necessidade de ir a uma agência.
Também é possível sacar o benefício nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.