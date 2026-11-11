Bolsa Família de novembro começa a ser pago na segunda-feira (16); veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família de novembro começam na próxima segunda-feira (16) e seguem até quarta-feira (18). Pelo segundo mês consecutivo, o calendário terá os repasses concentrados em apenas três dias, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

A mudança no cronograma foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño sobre famílias em situação de vulnerabilidade.

O calendário reduzido também será adotado em dezembro.

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Quem recebe o Bolsa Família primeiro em novembro?

Os pagamentos serão distribuídos da seguinte forma:

16 de novembro: beneficiários com NIS final 1;

beneficiários com NIS final 1; 17 de novembro: beneficiários com NIS final 2;

beneficiários com NIS final 2; 18 de novembro: beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal e incluídos na regra de antecipação podem receber o benefício já no primeiro dia do calendário especial, independentemente do final do NIS.

Qual é o valor do Bolsa Família em novembro?

Com o reajuste aplicado em outubro, o valor mínimo garantido pelo Bolsa Família passou para R$ 691 por família.

O valor efetivamente recebido pode ser maior, de acordo com a composição familiar e os benefícios adicionais aos quais cada núcleo tem direito.

Como consultar e movimentar o benefício?

Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer transferências via Pix e pagar contas sem a necessidade de ir a uma agência.

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Também é possível sacar o benefício nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.