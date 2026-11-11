Vestibular das Fatecs prorroga inscrições até 16 de novembro

As inscrições para o Vestibular das Fatecs do primeiro semestre de 2027 foram prorrogadas até 16 de novembro. O processo seletivo oferece mais de 13 mil vagas em cursos superiores gratuitos e inclui opções em unidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e outras cidades da região.

Ao todo, são mais de 100 opções de cursos em áreas como Tecnologia da Informação, engenharias, logística, agronegócio e turismo. Para 2027, estão previstas ainda 12 novas opções de formação e dez novas unidades no estado.

Como se inscrever no Vestibular das Fatecs

Para participar do processo seletivo, o candidato deve preencher a ficha de inscrição pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 90. O pagamento pode ser feito em agências bancárias, por internet banking ou cartão de crédito, por meio da ferramenta Getnet.

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Durante o cadastro, é possível indicar duas opções de curso, considerando qualquer Fatec e período disponíveis. As orientações para o preenchimento da inscrição estão reunidas no Manual do Candidato.