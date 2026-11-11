Osasco recebe Encontro de Carros Antigos com entrada gratuita neste domingo

A cidade de Osasco recebe neste domingo (15), um Encontro de Carros Antigos com exposição de veículos clássicos na Concha Acústica da FITO. O evento começa às 9h com entrada gratuita para o público.

A programação será realizada no estacionamento do espaço, com acesso pela Avenida das Flores, 701. A iniciativa é voltada aos apaixonados por carros antigos e reúne proprietários e visitantes para conhecer modelos clássicos.

Para quem quiser participar da exposição com o próprio veículo, é necessário contribuir com 2 kg de alimento não perecível ou R$ 20.

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O encontro é realizado pelo Old Car Rock Fest e pelo Feirão de Carros Usados de Osasco. A programação também conta com apoio da página Osasco Comunica e patrocínio da Opalendas e da cerveja Germânia.

SERVIÇO

Encontro de Carros Antigos em Osasco

Quando: domingo, 15 de novembro, a partir das 9h

Onde: estacionamento da Concha Acústica da FITO – Avenida das Flores, 701

Visitantes: entrada gratuita

Expositores: 2 kg de alimento não perecível ou R$ 20