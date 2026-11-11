Osasco recebe Encontro de Carros Antigos com entrada gratuita neste domingo
Evento reúne apaixonados por antigomobilismo e exibe veículos clássicos neste domingo (15), na Concha Acústica da FITO
A cidade de Osasco recebe neste domingo (15), um Encontro de Carros Antigos com exposição de veículos clássicos na Concha Acústica da FITO. O evento começa às 9h com entrada gratuita para o público.
A programação será realizada no estacionamento do espaço, com acesso pela Avenida das Flores, 701. A iniciativa é voltada aos apaixonados por carros antigos e reúne proprietários e visitantes para conhecer modelos clássicos.
Para quem quiser participar da exposição com o próprio veículo, é necessário contribuir com 2 kg de alimento não perecível ou R$ 20.
O encontro é realizado pelo Old Car Rock Fest e pelo Feirão de Carros Usados de Osasco. A programação também conta com apoio da página Osasco Comunica e patrocínio da Opalendas e da cerveja Germânia.
SERVIÇO
Encontro de Carros Antigos em Osasco
Quando: domingo, 15 de novembro, a partir das 9h
Onde: estacionamento da Concha Acústica da FITO – Avenida das Flores, 701
Visitantes: entrada gratuita
Expositores: 2 kg de alimento não perecível ou R$ 20