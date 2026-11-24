Uma fêmea de ararinha-azul nasceu no final de outubro no Zoológico de São Paulo. Batizada de Hope, a ave é a primeira da espécie a nascer em um zoológico brasileiro e representa um avanço nos esforços de conservação de uma das aves mais ameaçadas do planeta. O filhote foi apresentado à imprensa nesta terça-feira (24).

O nascimento ocorreu por meio de reprodução assistida e manejo genético. Hope veio ao mundo com 12,4 gramas e precisou da ajuda de biólogos para sair do ovo, processo conhecido como eclosão. Segundo a equipe técnica, ela estava em uma posição inadequada e já havia atingido o limite do período de incubação.

Desde então, a pequena ararinha recebe alimentação assistida e permanece sob monitoramento constante dos profissionais do zoológico.

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Com a chegada de Hope, o Zoo de São Paulo passou a manter 28 ararinhas-azuis sob cuidados humanos. A estimativa é de que existam cerca de 330 indivíduos vivos da espécie.

Espécie é considerada extinta na natureza

Originária da região de Curaçá, no sertão da Bahia, a ararinha-azul desapareceu da natureza por volta de 2000, após décadas de redução de sua população. Atualmente, é classificada como Extinta na Natureza e aparece como Criticamente em Perigo na lista oficial brasileira de espécies ameaçadas.

O nascimento de Hope faz parte de um programa de conservação desenvolvido pelo Zoológico de São Paulo em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O trabalho busca ampliar a população mantida sob cuidados humanos e criar condições para que a espécie possa voltar a ocupar seu habitat natural. O nascimento ocorre dois anos após a implantação do Centro de Conservação da Ararinha-Azul no parque paulista.

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A bióloga Fernanda Guida, chefe do setor de aves do zoológico, afirma que o nascimento é resultado de um trabalho contínuo de pesquisa e acompanhamento dos animais.

Segundo ela, o processo exige conhecimento sobre o comportamento da espécie, atenção às necessidades das aves e condições adequadas para a reprodução. A chegada do filhote, afirmou, representa uma conquista coletiva para as equipes envolvidas na conservação.

Com a Agência Brasil