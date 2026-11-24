O edital do novo concurso público para a contratação de 5.000 professores efetivos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio já foi publicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). As inscrições começam às 16h dessa quinta-feira, 26 de novembro, e vão até as 16h de 15 de fevereiro de 2027, com as provas objetiva e discursiva previstas para 25 de abril de 2027.

Do total de 5.000 oportunidades efetivas, 3.000 são destinadas à jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 3.478,13. Em ambas as cargas horárias, 5% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, no endereço conhecimento.fgv.br/concursos/concursoseducsp. A taxa de participação é de R$ 64,00, com pagamento por boleto bancário até 16 de fevereiro de 2027.

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A distribuição das 5.000 vagas efetivas concentra maior número de oportunidades em matemática e língua portuguesa, ficando dividida entre dez áreas:

Matemática: 1.262 vagas

Língua portuguesa: 1.197 vagas

Física: 452 vagas

Ciências: 449 vagas

Língua inglesa: 430 vagas

Educação física: 415 vagas

Geografia: 320 vagas

Química: 231 vagas

Educação Especial – Deficiência Intelectual: 138 vagas

Educação Especial – Transtorno do Espectro Autista: 106 vagas

Concurso efetivo e seleção para temporários

O edital integra duas modalidades de seleção: o concurso público para os 5.000 cargos efetivos e o processo seletivo simplificado (PSS) voltado à formação da lista de professores temporários que poderão atuar na rede estadual no ano letivo de 2028.

Quem concorrer às disciplinas com vagas efetivas deverá fazer duas indicações na inscrição: uma Região de Classificação, para disputar os cargos efetivos, e uma Unidade Regional de Ensino (URE), para compor a lista de contratação temporária. As escolhas são independentes e não precisam corresponder à mesma região.

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Já os docentes das disciplinas de arte, biologia, filosofia, história e sociologia — que não possuem vagas efetivas previstas neste edital — participarão apenas do processo seletivo simplificado, indicando somente a URE de interesse para contratação temporária.

A participação na seleção também é necessária para professores temporários com contratos vigentes até o ano letivo de 2027 que pretendam integrar a nova lista de classificação para 2028. Segundo o edital, durante o prazo inicial de validade do certame, a Seduc-SP não realizará outro processo seletivo simplificado para contratação de docentes temporários.

Possibilidade de duas inscrições

O candidato poderá efetuar até duas inscrições no certame, desde que opte por disciplinas cujas provas presenciais sejam aplicadas em turnos distintos. Um profissional habilitado em matemática e física, por exemplo, pode se inscrever nas duas áreas, pois a avaliação de matemática ocorre pela manhã e a de física, no período da tarde.

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Etapas e datas das provas

A seleção será composta por quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova prática de simulação de aula e avaliação de títulos e de experiência profissional.

Com aplicação prevista para 25 de abril de 2027, as provas objetiva e discursiva serão presenciais e divididas em dois turnos, abrangendo inclusive as disciplinas exclusivas para contratação temporária:

Manhã (das 8h às 12h): arte, biologia, história, educação física, língua portuguesa, matemática, filosofia e Educação Especial – DI.

Tarde (das 15h às 19h): ciências, física, geografia, língua inglesa, química, sociologia e Educação Especial – TEA.

Para as demais fases, o envio do vídeo da prova prática de simulação de aula — com duração de cinco a sete minutos — e dos documentos comprobatórios para a avaliação de títulos e experiência profissional deverá ser realizado entre 19 de março e 2 de abril de 2027, pela Área do Candidato no portal da FGV.