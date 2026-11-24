O piloto osasquense Leandro Santos terminou a temporada da Copa Potenza de Motovelocidade como vice-campeão da categoria 400 Pro. O resultado foi confirmado após a sexta e última etapa da competição, realizada no último domingo (22). Ao longo do campeonato, ele conquistou quatro pódios, sendo duas vitórias.

Representante do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco, Leandro começou a temporada com um terceiro lugar. Na segunda etapa, venceu a prova disputada no Autódromo Potenza.

Na terceira corrida, sofreu uma queda, mas conseguiu retornar à pista e terminou na 13ª colocação, somando pontos importantes para a classificação geral.

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O piloto voltou a vencer na quarta etapa e assumiu provisoriamente a vice-liderança. Já na quinta, enfrentou problemas no motor e sofreu outra queda, mas ainda conseguiu terminar em terceiro lugar e subir ao pódio.

Na última etapa, Leandro ficou na quarta posição e garantiu o segundo lugar na classificação geral. A Copa Potenza reuniu 20 pilotos de diferentes localidades, entre elas Goiânia, Rio de Janeiro, Santo André, Osasco e Minas Gerais.

Ao comentar o resultado, o piloto destacou a dedicação durante o campeonato e agradeceu a quem acompanhou sua trajetória. “Estou muito feliz pelo ano que tivemos e por representar Osasco”.