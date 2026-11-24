Um professor de 48 anos foi afastado de uma escola municipal de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após denúncias envolvendo suspeita de abuso sexual contra alunos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, familiares de estudantes registraram boletins de ocorrência após relatos feitos pelas próprias crianças sobre suposto comportamento inadequado do professor durante as aulas. Os responsáveis também realizaram um protesto em frente à escola.

A unidade de ensino é a EMEB Vinícius de Moraes, localizada no Jardim São Judas Tadeu. Em nota divulgada nas redes sociais no fim de semana, a Prefeitura de Taboão da Serra informou que tomou conhecimento dos relatos apresentados por famílias e estudantes à direção da escola e determinou “a suspensão preventiva de todas as atividades do profissional”.

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Segundo a Secretaria de Educação (SEDUC), também foram adotadas providências junto aos órgãos responsáveis pela investigação e pela defesa dos direitos da infância e juventude para que os fatos sejam apurados.

Procurada pelo Portal Visão Oeste, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Taboão da Serra. Por envolver menores de idade, a pasta afirmou que os detalhes da investigação serão preservados.

Leia a nota da Prefeitura de Taboão na íntegra:

“NOTA OFICIAL

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A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Educação (SEDUC) informa que teve ciência dos relatos apresentados por famílias e estudantes à direção da EMEB Vinícius de Moraes e adotou a suspensão preventiva de todas as atividades do profissional envolvido.

A Seduc já está tomando todas as providências internas e externas cabíveis, inclusive em relação a órgãos de investigação e de defesa dos direitos da infância e juventude, para que os fatos sejam devidamente apurados.

A Prefeitura de Taboão da Serra bem como a Seduc reafirmam seu compromisso com a plena e integral proteção das crianças e adolescentes, a apuração rigorosa dos fatos e o efetivo cumprimento de toda a legislação vigente.”