O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), fez um alerta sobre o aumento de casos leves de covid-19 registrado nas últimas semanas e pediu atenção aos moradores que apresentarem sintomas da doença. Ao mesmo tempo, o prefeito afirmou que o cenário em Osasco está sendo acompanhado pela equipe de vigilância epidemiológica e que não há motivo para pânico.

“Estamos acompanhando de perto, através da nossa equipe de vigilância epidemiológica, o aumento de casos leves registrado nas últimas semanas em todo o Brasil e em específico aqui em Osasco, e graças a Deus, não é motivo para desespero.”

Segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde, até esta terça-feira (17), São Paulo tinha 1.527 casos confirmados de Covid-19 e 206 mortes em 2026. Em Osasco, eram 15 casos confirmados e seis óbitos.

Prefeito orienta uso de máscara em caso de sintomas

Entre as orientações dadas pelo prefeito está o uso de máscara por pessoas que apresentem sintomas gripais, como tosse, coriza ou febre.

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“Se você sentir sintomas gripais, como tosse, coriza ou febre, use máscara para evitar transmitir vírus para outra pessoa. Se os sintomas continuarem mais intensos, procure a UBS mais próxima para fazer o teste de Covid.”

Gerson Pessoa também reforçou que a vacinação contra a covid-19 continua disponível nas UBSs de Osasco, de acordo com o calendário destinado aos grupos prioritários.

“Pode ficar tranquilo. Não há motivo para pânico, estamos acompanhando a situação de perto e trabalhando para proteger a saúde da nossa população. Prevenção é responsabilidade de todos”, finalizou.

Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19?

A recomendação de vacinação varia de acordo com a idade e as condições de saúde. Atualmente, o calendário inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: esquema primário de três doses;

Pessoas com 60 anos ou mais: duas doses anuais;

Pessoas imunocomprometidas: vacinação semestral;

Gestantes e puérperas: uma dose a cada gestação;

Demais grupos especiais: uma dose anual, incluindo pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua.

A orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar a caderneta e identificar possíveis doses pendentes.

Quais são os sintomas da Covid-19?

Os sintomas podem ser semelhantes aos de gripe e resfriado e variam de quadros leves a graves. Entre os sinais mais comuns estão dor de garganta, coriza ou nariz entupido, dor de cabeça, tosse, febre ou calafrios, cansaço, dores no corpo e musculares, espirros e sintomas gastrointestinais, como diarreia, náusea e dor abdominal.

Já sintomas como falta de ar, dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental, desorientação, coloração azulada ou arroxeada nos lábios ou no rosto e queda na saturação de oxigênio exigem atendimento médico de urgência.