Mais de 276 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial 2026. Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 276.831 pessoas têm valores disponíveis, que somam R$ 304,8 milhões.

O prazo para receber o benefício termina em dezembro de 2026. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e pelo Banco do Brasil, responsável pelo Pasep.

Até 9 de novembro, foram pagos 26.588.717 benefícios, com um total de R$ 33,1 bilhões. O número corresponde a 98,97% dos pagamentos previstos no calendário deste ano.

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Ao todo, foram emitidas 26.865.548 ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e às revisões dos cinco anos anteriores.

Como consultar o abono salarial

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício, verificar se têm valores disponíveis e conferir informações sobre o pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo Portal Gov.br.

Nos casos em que o trabalhador apresentou pedido de revisão por meio de recurso administrativo, os pagamentos são emitidos no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte.

As informações sobre esses recursos podem ser consultadas a partir do dia 5 de cada mês nos canais digitais do governo federal.

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Quem tem direito

Para receber o abono salarial 2026, referente ao ano-base 2024, é necessário cumprir os seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo com empregador contribuinte;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no e-Social.

Como é feito o pagamento pela Caixa

Para os trabalhadores que recebem o PIS, administrado pela Caixa Econômica Federal, o valor é depositado prioritariamente em conta corrente, poupança ou conta digital, caso o beneficiário tenha uma dessas modalidades.

Também é possível receber pelo Caixa Tem, por meio de uma Conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pelo banco.

Quem não possui conta na Caixa pode sacar o benefício em:

Agências da Caixa;

Casas lotéricas;

Terminais de autoatendimento;

Correspondentes Caixa Aqui;

Outros canais disponibilizados pelo banco.

Como é feito o pagamento pelo Banco do Brasil

No caso do Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, o crédito também é feito prioritariamente em conta bancária.

Quem não é correntista pode receber o benefício por TED ou Pix. Também há atendimento presencial nas agências do banco para trabalhadores que não possuem chave Pix.

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Prazo para saque

Os trabalhadores que têm valores disponíveis devem consultar a situação do benefício e realizar o saque até 28 de dezembro de 2026.

Da Agência Brasil