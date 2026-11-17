A Maternidade Amador Aguiar, em Osasco, recebeu 20 novos leitos após uma etapa de revitalização concluída no sábado (14). A entrega foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Universidade Nove de Julho.

Os novos leitos estão distribuídos em 10 quartos e fazem parte de um projeto de modernização que está sendo executado por etapas. Mesmo com as obras, a maternidade mantém o atendimento nas demais alas e realiza cerca de 400 partos por mês.

Cada acomodação conta com duas camas reclináveis, berços para recém-nascidos e sistema central de ar-condicionado. Os quartos também receberam televisão, pintura, nova identidade visual, persianas, cortina divisória e banheiros com chuveiro e barras de apoio.

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A estrutura inclui ainda mesas de cabeceira com tampo para refeições, cadeiras reclináveis para acompanhantes e campainha de alerta junto aos leitos, que permite o acionamento da equipe de enfermagem em situações de emergência.

Durante a entrega, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, destacou as mudanças na estrutura.

“Vocês podem observar que os leitos têm esse padrão, com climatização, televisão, mobília nova e banheiros mais amplos. Tudo isso para oferecer ainda mais carinho, respeito e dignidade para as mãezinhas e os bebês. Esse é um processo que não vai parar, a modernização continua, pois o principal objetivo do governo é oferecer qualidade de vida para o povo osasquense.”

Reforma é realizada por etapas

A revitalização do Hospital e Maternidade Amador Aguiar ocorre de forma gradual para evitar a interrupção dos atendimentos às gestantes, de acordo com a administração municipal.

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A primeira fase foi concluída em março de 2026, quando foram entregues outros 28 leitos, distribuídos em 14 quartos. Em julho, a unidade também recebeu uma nova fachada e recepção.

Na mesma etapa, foram instalados controle de acesso por catracas e um sistema de monitoramento por câmeras na entrada e na área de espera.

Maternidade já realizou mais de 163 mil partos

Inaugurado em setembro de 1996, o Hospital e Maternidade Amador Aguiar contabilizou 163.813 partos até 13 de novembro de 2026.

A unidade é reconhecida como hospital-escola e possui o selo Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

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O complexo também abriga o Banco de Leite e a Casa da Mulher, voltada ao atendimento de saúde feminina. Entre os serviços oferecidos estão ainda o Pronto-Socorro Ginecológico e Obstétrico, UTI Adulto e UTI Neonatal.

A maternidade fica na Avenida Getúlio Vargas, 1.260, no bairro Piratininga, em Osasco.