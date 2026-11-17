A 43ª edição da Corrida do Peru, tradicional prova de rua de Carapicuíba, abre inscrições na próxima terça-feira (24). Neste ano, a competição terá novo percurso de 7,5 quilômetros e disponibilizará 300 vagas para participantes.

As inscrições serão feitas presencialmente no CEEAC Tancredão, localizado na Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005, das 9h às 16h. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Cada atleta deverá fazer a própria inscrição. Não será permitida a inscrição de outros participantes por terceiros.

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A corrida será realizada no dia 20 de dezembro. A entrega dos kits ocorrerá no mesmo dia, a partir das 6h, no local da competição.

Todos os participantes receberão camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria e os primeiros colocados gerais nas categorias masculina e feminina serão premiados com uma ave congelada.

Para receber a medalha, o atleta deverá participar da prova utilizando a camiseta e a numeração oficial do evento.

Novo percurso

A prova será disputada na mesma região da edição anterior, mas terá mudanças no trajeto. A largada será na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu.

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Os corredores seguirão pelo Viaduto Corredor Oeste e pela Rua Paulo Leivas Macalão. Na sequência, passarão pela Avenida Pirarucu, retornando à Rua Paulo Leivas Macalão.

O percurso continuará pela Rua Cícero Canuto de Lima e pela Avenida Francisco Pignatari, antes de seguir novamente pelo Viaduto Corredor Oeste.

Depois da subida e do retorno à Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, os atletas chegarão ao ponto de chegada. Ao todo, serão 7,5 km.