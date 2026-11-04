Horóscopo de hoje, quarta-feira, 04/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 4 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta quarta-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Você poderá encontrar informações importantes em uma conversa descontraída ou durante uma situação inesperada. Se aceitar interromper por alguns instantes sua atividade principal, logo conseguirá retomar o ritmo e estará mais preparado para lidar com os compromissos do dia. Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Está sentindo vontade de seguir um impulso? Permita que as situações que surgirem hoje ajudem a orientar suas escolhas. Não tente organizar todos os passos com antecedência. Confie nos sentimentos e na intuição, pois eles poderão levar você na direção certa. Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Não ignore um pressentimento, mas tenha em mente que não precisa tomar nenhuma atitude imediatamente. Observe melhor o que acontece ao seu redor e poderá descobrir algo interessante. O universo pede que você esteja atento, sem permitir que o excesso de informações tire sua tranquilidade. Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Uma fofoca contada por alguém conhecido poderá deixar você bastante surpreso! A conversa talvez revele algo confidencial sobre uma pessoa amiga em comum. Felizmente, quem está desabafando não pretende prejudicar ninguém, mas você poderá precisar intervir para evitar maiores complicações. Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Insistir em princípios antigos hoje poderá manter você preso aos mesmos hábitos. Ter flexibilidade para se adaptar é uma atitude inteligente, desde que não complique as coisas. Lembre-se de que uma alteração pequena pode produzir efeitos muito mais importantes do que uma transformação completa. Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Está pensando em começar de novo? Caso esteja procurando transformações, talvez não fique satisfeito com o que encontrar logo de início, mas não permita que isso desanime você. Preserve aquilo que já conquistou. Um período mais favorável se aproxima para promover uma mudança importante. Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Está sentindo inquietação, como se alguma novidade pudesse surgir a qualquer momento? Não tenha pressa para experimentar o desconhecido hoje. Em vez disso, prepare-se emocionalmente para o que está por vir. A mudança não precisa causar medo e, neste caso, poderá trazer mais autonomia e liberdade pessoal. Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Logo no começo do dia, algumas pequenas dificuldades poderão aparecer e exigir sua atenção. Mesmo assim, você terá facilidade para encontrar soluções, pois contará com inspiração e boas oportunidades ao longo das horas. A sorte também poderá surpreender você. Um dia especialmente favorável para assuntos pessoais. Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma oportunidade poderá realizar algo que você deseja há muito tempo. A sorte estará mais presente na sua vida pessoal, mas também existem boas perspectivas para o trabalho e os relacionamentos sociais. Essas experiências positivas poderão contribuir bastante para seu bem-estar e sua felicidade. Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Procure manter a cautela e pensar bem antes de tomar decisões. Algumas pessoas podem sentir inveja das suas conquistas, mesmo sem que você tenha feito algo para merecer isso. Elas observam seus resultados e objetivos alcançados, mas desconhecem todo o esforço necessário para chegar até aqui. Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Em alguns períodos do dia, você poderá ficar mais pessimista do que o habitual e acabar dando espaço a sentimentos negativos. Procure não se deixar levar por essas emoções. Afinal, talvez os motivos para tanta preocupação não sejam tão importantes quanto parecem neste primeiro momento. Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

A sorte poderá favorecer você em diversas situações ao longo do dia. Apesar disso, em determinados momentos, poderá parecer que está diante de uma batalha difícil ou esperando por algum confronto. Relaxar talvez seja complicado, mas tenha paciência, pois as circunstâncias tendem a terminar de maneira positiva. Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje