A quarta-feira, 18 de novembro, começa com paisagem típica de outono-inverno em Itapevi, com a presença de névoa encobrindo pontos da cidade nas primeiras horas do dia. O cenário matutino, no entanto, dá espaço a uma rápida mudança nas condições atmosféricas ao longo das próximas horas, exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pela região.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada foi de 17°C, mantendo a sensação de manhãs amenas e frescas na cidade. Ao longo do dia, os termômetros entram em elevação, alcançando a marca máxima de 29.2°C, o que caracteriza um período de calor moderado e um dia quente para os Itapevienses.

O grande destaque desta quarta-feira é a alta probabilidade de precipitação, estimada em 77%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade de 10.8 km/h. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 81%, o que pode intensificar a sensação de abafamento durante os momentos de maior aquecimento.

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Além da instabilidade e do risco de chuva, o índice UV atinge a marca de 13.4, considerado extremo. Por isso, mesmo com o tempo nublado e encoberto pela névoa, especialistas reforçam a importância do uso de protetor solar e recomendam carregar guarda-chuvas ao sair de casa para evitar transtornos com as variações climáticas.