A quarta-feira, 18 de novembro, começa com variação climática e possibilidade de instabilidade na cidade de Cotia. Moradores devem ficar atentos ao longo do dia, pois há previsão de chuva irregular nas proximidades, o que pode pegar muita gente de surpresa nos diferentes bairros do município.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17°C, valor que garante um amanhecer e início de manhã com temperaturas amenas. Ao longo do dia, com a elevação gradual, a máxima atinge os 29°C, configurando um cenário de calor moderado e exigindo hidratação da população.

Os índices meteorológicos para hoje mostram um ambiente bastante úmido e propenso à precipitação, com a umidade relativa do ar atingindo 82% e a probabilidade de chuva fixada em 79%. Os ventos sopram de forma moderada a 10.8 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) alcança a marca de 13.3, exigindo proteção solar redobrada para quem precisar se expor ao ar livre.

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Para quem vai circular por Cotia nesta quarta-feira, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as pancadas isoladas e rápidas. Além disso, mesmo com a instabilidade e o céu variando ao longo do dia, o uso de protetor solar continua indispensável devido aos altos índices de radiação UV.