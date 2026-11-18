A quarta-feira, 18 de novembro, começa atípica em Barueri, com a presença de névoa encobrindo a cidade nas primeiras horas do dia. O cenário matinal, no entanto, deve mudar rapidamente ao longo das próximas horas, abrindo espaço para a elevação dos termômetros e a chegada de instabilidades típicas da estação.

No que diz respeito aos registros técnicos, os moradores enfrentarão uma amplitude térmica significativa. A mínima registrada foi de agradáveis 17.8°C, caracterizando um amanhecer fresco. Contudo, ao longo da tarde, o calor intenso predomina e os termômetros alcançam a máxima de 30.2°C. A umidade relativa do ar permanece elevada em 79%, o que pode intensificar a sensação de abafamento.

O volume de ventos sopra de forma moderada a 10.1 km/h, oferecendo pouco alívio para o aquecimento. Além disso, a probabilidade de chuva é alta, atingindo 70%, o que indica a ocorrência de precipitações ao longo do dia, que podem vir acompanhadas de abafamento devido à combinação de umidade e calor.

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Para quem vai se expor ao ar livre, um dado de extrema importância: o índice UV aponta para o patamar de 13.4, considerado extremo. A recomendação da Defesa Civil e de especialistas em saúde é redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobrar a atenção no trânsito devido à visibilidade reduzida pela névoa matinal e eventuais pistas molhadas.