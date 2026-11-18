Os moradores de Osasco enfrentam uma quarta-feira, 18 de novembro, marcada pela combinação de abafamento e instabilidade no tempo. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa transitar pelas ruas da cidade.

O dia começou com termômetros na mínima de 17.3°C, registrando um clima fresco nas primeiras horas da manhã. No entanto, o aquecimento foi rápido e a temperatura máxima pode atingir a marca de 30.3°C, configurando um cenário de calor intenso na região. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 79%.

As chances de precipitação são significativas, calculadas em 65%, enquanto os ventos sopram de forma suave a uma velocidade média de 9.4 km/h. Apesar da instabilidade e da possibilidade de chuva, o índice ultravioleta (UV) atinge o nível alarmante de 13.1, considerado extremo.

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Diante desse cenário de calor intenso e alta radiação, especialistas recomendam o uso rigoroso de protetor solar, mesmo em momentos de maior nebulosidade. Quem for sair de casa nesta quarta-feira também deve se prevenir levando um guarda-chuva devido à probabilidade de chuvas isoladas na região.