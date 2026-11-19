A quinta-feira, 19 de novembro, reserva um cenário de instabilidade e variação climática para os moradores de Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa se deslocar pelas ruas da cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 19.5°C, configurando um início de dia com temperaturas amenas e frescas. Ao longo da tarde, com a elevação gradual dos registros, a máxima chega a 28.5°C, caracterizando um cenário de calor moderado na região.

O quadro meteorológico também é marcado pela alta umidade relativa do ar, que atinge os 80%. A probabilidade de precipitação fica na casa dos 59%, enquanto os ventos soprarem a uma velocidade moderada de 15.1 km/h. Vale destacar ainda o índice UV, que alcança a marca de 12.8, exigindo cuidados redobrados com a proteção solar devido aos altos níveis de radiação.

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Para quem vai sair de casa, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as instabilidades passageiras e reforçar a hidratação. Acompanhe todas as atualizações sobre o tempo na região aqui no portal Visão Oeste.