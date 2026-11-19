O tempo em Barueri nesta quinta-feira (19) é marcado pela instabilidade, com previsão de trovoadas nas proximidades ao longo do dia. A atmosfera na região metropolitana segue dinâmica, exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pelas ruas da cidade, pois o cenário pode mudar rapidamente com a formação de nuvens carregadas.

Em relação às temperaturas, a quinta-feira registra mínima de 20.4°C, configurando um amanhecer com temperaturas amenas e frescas. Ao longo do período, os termofares sobem e alcançam a máxima de 29.6°C, caracterizando um dia de calor moderado. A umidade relativa do ar fica na casa dos 77%, o que confere uma sensação de abafamento, enquanto os ventos sopram moderados a 15.5 km/h.

A probabilidade de chuva é significativa, calculada em 60%. Além da possibilidade de precipitações acompanhadas de descargas elétricas nas redondezas, o índice UV atinge a marca de 12.9, considerado extremo. Isso significa que, mesmo com o céu apresentando instabilidade e nuvens, os raios ultravioletas ainda representam risco à pele durante os momentos de abertura de sol.

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A recomendação para quem estiver em Barueri hoje é manter o guarda-chuva por perto e redobrar os cuidados com a hidratação devido ao calor moderado e à alta umidade. Motoristas e pedestres também devem ficar atentos a eventuais pontos de lentidão ou acúmulo de água caso as trovoadas avancem sobre o município.