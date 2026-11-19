A quinta-feira, 19 de novembro, começa com o tempo instável em Cotia. A previsão aponta a ocorrência de trovoadas nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade, especialmente durante os períodos de maior instabilidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 19.4°C nas primeiras horas do dia e máxima que pode alcançar os 28.3°C, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar permanece elevada, na casa dos 80%, o que pode deixar a sensação térmica ainda mais abafada em alguns momentos.

Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h, enquanto a probabilidade de precipitação chega a 62%. Outro ponto que merece destaque é o índice UV, que atinge o nível 12.6, considerado extremo. Mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, a radiação solar continua forte, exigindo proteção adequada para quem se expõe ao ar livre.

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A recomendação para quem vive ou trabalha em Cotia é manter-se atento às atualizações da meteorologia e carregar sombrinhas ou guarda-chuvas ao sair de casa. Motoristas e pedestres também devem redobrar os cuidados no trânsito devido à possibilidade de chuvas e trovoadas repentinas na região.