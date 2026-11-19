O tempo em Osasco nesta quinta-feira (19/11) reserva mudanças ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade. O cenário meteorológico é marcado por instabilidade, com previsão de trovoadas nas proximidades, o que pode alterar a paisagem urbana rapidamente e surpreender quem estiver na rua durante os períodos de maior umidade.

Em relação aos termômetros, a cidade registra uma temperatura mínima de 19.9°C, mantendo a sensação de frescor nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o termômetro sobe e atinge a máxima de 29.8°C, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar fica na casa dos 76%, enquanto os ventos soprarem a uma velocidade moderada de 15.5 km/h.

A probabilidade de chuva é significativa, calculada em 60%, o que reforça a possibilidade de precipitações isoladas ou o avanço de nuvens carregadas para a região. Outro ponto que merece total atenção da população osasquense é o índice UV, que atinge a marca alarmante de 12.9, considerado extremo. Mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, os raios ultravioletas continuam oferecendo riscos à pele.

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Diante desse panorama, a recomendação para quem vai sair de casa é carregar um guarda-chuva na bolsa para evitar transtornos com as pancadas repentinas e as trovoadas. Além disso, o uso de protetor solar é indispensável para evitar queimaduras, mesmo nos momentos em que o sol estiver encoberto pela nebulosidade típica de dias instáveis.