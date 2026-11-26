A quinta-feira, 26 de novembro, amanhece com o tempo instável em Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, mantendo a atmosfera úmida e o céu predominantemente encoberto para os moradores da cidade.

Em relação às temperaturas, o dia será marcado por marcas amenas. Os termômetros registram mínima de 16.9°C nas primeiras horas do dia, com a máxima não ultrapassando os 19.8°C durante a tarde, configurando um cenário bastante fresco na região.

Os índices meteorológicos indicam ainda alta probabilidade de precipitação, estimada em 87%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 18.7 km/h. A umidade relativa do ar permanece elevada, atingindo os 91%, enquanto o índice ultravioleta (UV) fica restrito a 2.1.

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Devido à alta umidade e à previsão de chuva irregular, é recomendado que os moradores saiam de casa preparados com guarda-chuvas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção nas vias de Itapevi devido à pista molhada e à visibilidade que pode ser afetada ao longo do dia.