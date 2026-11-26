O tempo nesta quinta-feira, 26 de novembro, amanhece com características típicas de dias nublados e úmidos na cidade de Osasco. Quem precisar sair de casa logo cedo vai encontrar um cenário cinzento, marcado pela presença de garoa fraca ao longo do dia, exigindo um cuidado redobrado no trânsito e a companhia de um guarda-chuva.

Em relação às temperaturas, Osasco registra marcas que ficam na faixa de transição, trazendo um clima fresco para os moradores. A mínima prevista é de 17.6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 20.4°C, configurando um dia de temperaturas amenas. O vento sopra a uma velocidade moderada de 18 km/h, intensificando a sensação de frescor na rua.

Os índices meteorológicos apontam ainda para uma alta concentração de umidade no ar, que chega a atingir os 91%, além de uma probabilidade de chuva calculada em 87%. Já o índice UV permanece em um patamar baixo, marcando 2.9, o que reflete a forte cobertura de nuvens sobre a região metropolitana.

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Para quem transita por Osasco nesta quinta-feira, a recomendação é se agasalhar levemente devido à umidade e manter a atenção redobrada nas vias por conta da pista molhada pela garoa. A tendência é que o tempo permaneça instável e fechado durante todo o período, sem grandes alterações térmicas.