Esta quinta-feira, 26 de novembro, amanhece com o tempo instável e típico de outono em Cotia. Quem precisar sair de casa logo cedo vai encontrar o dia fechado, com registro de garoa fraca que deve persistir ao longo de diferentes períodos do dia, exigindo o uso de guarda-chuva e atenção redobrada no trânsito da região.

Em relação aos termômetros, a cidade registra marcas típicas de temperaturas amenas. A mínima registrada foi de 16.6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 19.3°C, mantendo o clima fresco durante todo o dia. O índice UV permanece baixo, marcando 2.1, o que é reflexo direto da forte cobertura de nuvens sobre o município.

O cenário meteorológico é completado por uma alta taxa de umidade relativa do ar, que atinge os 92%, e pela probabilidade de chuva calculada em 88%. Os ventos sopram de forma moderada, com velocidade média de 18 km/h, o que ajuda a intensificar a sensação de frescor nas ruas da cidade.

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Para quem transita por Cotia hoje, a recomendação é se agasalhar levemente e manter a cautela nas vias devido à pista escorregadia pela garoa contínua. A tendência é que o tempo permaneça instável e fechado durante o restante do dia, sem grandes alterações térmicas.