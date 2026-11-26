Quem precisar sair de casa nesta quinta-feira, 26 de novembro, em Barueri, deve se preparar para um cenário de instabilidade. A previsão indica chuvas irregulares nas proximidades ao longo do dia, mantendo o tempo fechado e exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres que circulam pela cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas típicas de um dia fresco. A mínima prevista é de 17.6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 20.6°C, configurando um clima bastante ameno. A umidade relativa do ar fica bastante elevada, atingindo a casa dos 90%, o que intensifica a sensação de frescor.

Os dados meteorológicos também apontam alta probabilidade de precipitação, calculada em 86%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 18.7 km/h. Já o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, marcando 2.5, o que reduz os riscos associados à exposição solar direta, mas não dispensa os cuidados com a umidade e a pista molhada.

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Para quem transita pela região metropolitana, a recomendação é carregar o guarda-chuva e redobrar os cuidados no trânsito devido à possibilidade de chuvas intercaladas com momentos de melhoria. A tendência é que o clima permaneça instável ao longo de todo o período, sem grandes amplitudes térmicas.