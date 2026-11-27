A sexta-feira, 27 de novembro, amanhece com tempo instável e possibilidade de chuva irregular nas proximidades de Itapevi. Os moradores da cidade devem notar um cenário de bastante umidade ao longo do dia, típico de transições climáticas na região metropolitana.

Em relação às temperaturas, a cidade registra mínima de 16.3°C nas primeiras horas do dia, com máxima prevista de 22.6°C para o período da tarde. O termômetro, portanto, indica um dia com temperaturas amenas e fresco, ideal para quem prefere fugir do calor intenso.

Os dados meteorológicos apontam ainda uma umidade relativa do ar elevada, na casa dos 82%, além de ventos moderados que sopram a 16.6 km/h. A probabilidade de precipitação é de 37%, indicando que a chuva pode ocorrer de forma isolada e passageira em alguns pontos.

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Apesar da cobertura de nuvens e da chance de chuva, o índice UV atinge a marca de 9.3, considerado muito alto. Por isso, mesmo sem sol forte o dia todo, a recomendação para quem for transitar pelas ruas de Itapevi é manter os cuidados com a proteção da pele.