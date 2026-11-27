A sexta-feira, 27 de novembro, amanhece com tempo instável em Cotia. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa transitar pela região, já que o cenário meteorológico pode mudar rapidamente de um bairro para outro.

Em relação às temperaturas, o município registra marcas amenas. Os termofixos oscilam entre a mínima de 16°C nas primeiras horas do dia e a máxima que não deve passar dos 21.9°C à tarde, configurando um dia fresco para a população cotiana.

Os índices meteorológicos indicam ainda uma alta taxa de umidade relativa do ar, casa dos 83%, além de ventos moderados soprando a 15.8 km/h. A probabilidade de precipitação é de 48% e, mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, o índice UV alcança a marca de 8.8, exigindo cuidado com a exposição solar em eventuais aberturas de sol.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana na cidade, a recomendação é manter um guarda-chuva por perto devido à possibilidade de chuva isolada. Motoristas e pedestres também devem redobrar os cuidados nas vias da cidade durante os momentos de precipitação.