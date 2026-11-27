Esta sexta-feira, 27 de novembro, amanhece com o tempo instável em Barueri. A previsão indica chuvas irregulares nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa se deslocar pelas ruas da cidade.

Os termômetros registram mínima de 17°C nas primeiras horas do dia, com máxima que pode alcançar os 23.3°C à tarde. Com essa faixa entre 17°C e 23°C, a região experimenta temperaturas amenas e um clima fresco, bem distante do calor intenso.

A umidade relativa do ar fica elevada, registrando 81%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.8 km/h. A probabilidade de precipitação é de 39%. Vale destacar o índice UV, que atinge a marca de 9.2, considerado muito alto — exigindo proteção solar mesmo sob céu instável.

Publicidade

Para quem vai aproveitar o início do fim de semana, a recomendação é manter um guarda-chuva por perto devido à chance de chuva irregular. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo e do trânsito na região aqui no portal Visão Oeste.