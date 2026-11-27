Os moradores de Osasco encontram uma sexta-feira (27) com tempo instável e características típicas de transição. Há previsão de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa se deslocar pelas ruas da cidade.

Em relação às temperaturas, Osasco registra mínima de 17°C e máxima que chega a 22.6°C, mantendo termômetros na faixa considerada de temperaturas amenas e clima fresco. A umidade relativa do ar está elevada, casa dos 82%, enquanto a probabilidade de precipitação fica em torno de 53%.

O cenário meteorológico também conta com ventos moderados soprando a 14.8 km/h. Vale destacar que, apesar da nebulosidade e da chance de chuva, o índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 8.6, considerado muito alto, o que significa que a radiação solar ainda pode ser intensa em momentos de abertura entre as nuvens.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana na região, a recomendação é sair de casa com o guarda-chuva por precaução, além de manter os cuidados com a hidratação e proteção solar devido ao índice UV elevado, mesmo sob um clima mais fresco.